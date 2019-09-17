Nepal'de dang humması salgını

Nepal'de dang humması nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

Ülke basınında yer alan habere göre, Sağlık Bakanlığı Epidemiyoloji ve Hastalık Kontrol Dairesinden yapılan açıklamada ülkede mayıstan bu yana görülen vaka sayısının 5 bin 96 olduğu kaydedildi.

Dang humması nedeniyle 6 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada sadece başkent Katmandu'da vaka sayısının bin 170'i aştığı ifade edildi.

Tarım ve Hayvancılık Bakanı Chakrapani Khanal'a da dang humması bulaştığı açıklanmıştı. Bakanın sağlık durumunun iyiye gittiği belirtilmişti.

Dang humması

Dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor.

Vakalar genellikle yağış dönemleri olarak bilinen haziran ve eylül ile aralık ve martta artış gösteriyor.

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.



Hastalığa sebep sivrisinek türünün, su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor.