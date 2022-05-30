Nepal'de düşen uçakta 20 kişinin cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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Nepal'de düşen uçakta 20 kişinin cansız bedeni bulundu

30.05.2022 14:39
Nepal'de düşen uçakta 20 kişinin cansız bedeni bulundu

Nepal'de içindeki 22 kişi ile kaybolan ve enkazı bulunan uçaktaki 20 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Nepal'de içindeki 22 kişi ile kaybolan ve enkazı bulunan uçaktaki 20 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Nepal'de dün Tara Air'e ait uçağın havalanmasından kısa bir süre sonra kule ile irtibatının kesilmesinin ardından kaybolduğu açıklanmıştı. Arama kurtarma çalışmaları sonrasında uçağın enkazına ulaşan ekipler, 22 kişiden 20'sinin cansız bedenini buldu. Kalan 2 kişi için arama çalışmaları olumsuz hava şartları altında devam ederken, Nepal Sivil Havacılık Yönetimi Sözcüsü Deo Chandra, "Hayatta kalanları bulmak için ufak bir umut var" dedi. Mustang bölgesindeki en kıdemli bürokrat Netra Prasad Sharma ise, "Bölgede çok kalın bir bulut tabakası var. Arama çalışmaları devam ediyor" açıklamasında bulundu.

"Oğlumu bekliyorum"

Düşen uçağın 25 yaşındaki yardımcı pilotu Utsav Pokhrel'in olay yerinde bekleyen babası Maniram Pokhrel, "Oğlumun cansız bedenini bekliyorum" dedi.

Nepal'in turist kenti Pokhara'dan ülkenin batısındaki Jomsom kasabasına giden uçaktaki 22 kişiden 4'ünün Hindistan, 2'sinin Almanya ve 16'sının Nepal vatandaşı olduğu duyurulmuştu. - KATMANDU

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Kaynak: İHA

Arama Kurtarma, Nepal, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nepal'de düşen uçakta 20 kişinin cansız bedeni bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nepal'de düşen uçakta 20 kişinin cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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