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Nepal'de eski Meclis Başkanı Mahara'ya gözaltı

23 dakika önce

Asya ülkesi Nepal'de eski Meclis Başkanı Krishna Bahadur Mahara, hakkındaki cinsel saldırı suçlaması nedeniyle gözaltına alındı.

Nepal'de eski Meclis Başkanı Mahara'ya gözaltı, System.String[]

Asya ülkesi Nepal'de eski Meclis Başkanı Krishna Bahadur Mahara, hakkındaki cinsel saldırı suçlaması nedeniyle gözaltına alındı.

Channel News Asia televizyonunun haberine göre, Katmandu emniyeti, meclis çalışanı bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu ileri sürülen Mahara'nın mahkeme talimatıyla dün gece konutunda gözaltına alındığını bildirdi.

İktidardaki Nepal Komünist Partisinin önde gelen isimlerinden Mahara, meclis çalışanı bir kadına cinsel saldırıda bulunduğuna ilişkin iddiaların medyada yer almasının ardından 1 Ekim'de görevinden istifa etmişti.

Mahara hakkında 4 Ekim'de cinsel saldırı suçlamasıyla dava açılmıştı.

Maoist isyancıların önemli bir üyesiydi

Mahara, Kasım 2017'deki genel seçimlerde, Nepal Komünist Partisinin mecliste çoğunluğu elde etmesinin ardından Meclis Başkanı seçilmişti.

Mahara, Nepal hükümetine karşı 1996-2006'da şiddet eylemleri düzenleyen Maoist isyancıların önemli bir üyesiydi.

Maoistler, 2006'da silahlı isyanlarına son vererek Birleşmiş Milletlerin (BM) gözetiminde hükümetle barış görüşmeleri yapmış ve ana akım siyasete dahil olmuşlardı.

Barış görüşmelerinde önemli rol üstlenen Mahara, daha önce başbakan yardımcısı, iletişim bakanı, içişleri bakanı olarak görev yapmıştı.

Meclis Başkanı, Nepal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 11:34 Kaynak: AA
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