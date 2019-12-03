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Nepal'de festival: 200 bin keçi, fare, tavuk, domuz ve kumru 'kurban' ediliyor
6 saat önce
Hindistan'ın kuzeydoğusunda bulunan Nepal'de yüzlerce kasap Hindu inancı gereği "dünyanın en fazla hayvan kesilen etkinliği" olarak bilinen festivalin ilk gününde binlerce sığır kurban etti. Bir önceki festivalde 200 bini aşkın hayvan kesilmişti.
Hindistan'ın kuzeydoğusunda bulunan Nepal'de yüzlerce kasap Hinduizm inancı gereği "dünyanın en fazla hayvan kesilen etkinliği" olarak bilinen festivalin ilk gününde binlerce sığır kurban etti.
Bir önceki festivalde 200 bini aşkın hayvan kesilmişti.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 01:57
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