Son Dakika Haberleri: Nepal'de festival: 200 bin keçi, fare, tavuk, domuz ve kumru 'kurban' ediliyor
Son Dakika Dünya Nepal'de festival: 200 bin keçi, fare, tavuk, domuz ve kumru 'kurban' ediliyor - Son Dakika Dünya

Nepal'de festival: 200 bin keçi, fare, tavuk, domuz ve kumru 'kurban' ediliyor

6 saat önce

Hindistan'ın kuzeydoğusunda bulunan Nepal'de yüzlerce kasap Hindu inancı gereği "dünyanın en fazla hayvan kesilen etkinliği" olarak bilinen festivalin ilk gününde binlerce sığır kurban etti. Bir önceki festivalde 200 bini aşkın hayvan kesilmişti.

Nepal'de festival: 200 bin keçi, fare, tavuk, domuz ve kumru 'kurban' ediliyor, System.String[]

Hindistan'ın kuzeydoğusunda bulunan Nepal'de yüzlerce kasap Hinduizm inancı gereği "dünyanın en fazla hayvan kesilen etkinliği" olarak bilinen festivalin ilk gününde binlerce sığır kurban etti.


Bir önceki festivalde 200 bini aşkın hayvan kesilmişti.

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Hindistan, Nepal, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 01:57 
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