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Nepal'de Hükümet Karşıtı Protesto - Son Dakika

Nepal'de Hükümet Karşıtı Protesto

10.02.2022 16:35

- Nepal'de hükümet karşıtı protesto Nepal'de muhalefetteki Nepal Komünist Partisi'ne bağlı kadın kolları hükümete karşı protesto düzenleyerek, Nepal Başbakanı Sher Bahadur Deuba'nın ve birçok bakanın istifasını istedi.

- Nepal'de hükümet karşıtı protesto

KATMANDU - Nepal'de muhalefetteki Nepal Komünist Partisi'ne bağlı kadın kolları hükümete karşı protesto düzenleyerek, Nepal Başbakanı Sher Bahadur Deuba'nın ve birçok bakanın istifasını istedi.

Nepal'deki muhalefet Komünist Partisi'ne bağlı kadın kolları hükümet karşıtı protesto gösterisi düzenledi. Başkent Katmandu'da bulunan parlamento binasına yürüyen protestocular, yönetimde başarısız buldukları Nepal Başbakanı Sher Bahadur Deuba ile petrol fiyatını kontrol edemediği gerekçesiyle Tedarik Bakanı'nın istifasını talep etti. Protestocular düzenlenen yürüyüşte ayrıca, Sağlık Bakanı Birodh Khatiwada'nın Covid-19 aşılarını zimmete geçirmesi sebebiyle, Nepal Altyapı Bakanı Renu Kumari Yadav'ın ise başka bir lideri öldürmekle tehdit etmesi nedeniyle istifasını istediklerini belirtti.

Parlamento binasının yakınlarında protesto gösterisinin yasak olması nedeniyle, protestocular ile kendilerine müdahale eden polis arasında arbede yaşandı.

Eylemciler ile karşı karşıya gelen polis, daha sonra durumu kontrol altına alarak protestocuları olay yerinden uzaklaştırdı.

Nepal'de Hükümet Karşıtı Protesto
Nepal'de Hükümet Karşıtı Protesto
Nepal'de Hükümet Karşıtı Protesto

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Protesto, Komünist, Hükümet, Nepal, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nepal'de Hükümet Karşıtı Protesto - Son Dakika


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