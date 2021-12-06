Nepal'de ilk kez Omicron varyantı tespit edildi - Son Dakika

Nepal'de ilk kez yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantına rastlandığı bildirildi.

Nepal Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 19 Kasım'da havayoluyla ülkeye giriş yapan 66 yaşındaki bir yabancı uyruklu ve onunla temas halinde olduğu düşünülen 71 yaşındaki diğer bir kişinin Kovid-19 Omicron testlerinin pozitif çıktığı aktarıldı.

Yetkililer, iki hastanın da sağlık ekiplerinin gözetiminde karantinaya alındığı bilgisini paylaştı.

Sağlık yetkilileri, iki hastayla temas halinde olduğu düşünülen 66 kişinin testlerinin ise negatif çıktığını kaydetti.

Nepal'de salgının başından bu yana 918 bin 84 Kovid-19 vakası görülürken, 11 bin 541 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Öte yandan ülke nüfusunun sadece yüzde 28,6'sı Kovid-19 aşılarını tam olarak yaptırdı.