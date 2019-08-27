Son Dakika Haberleri: Nepal'de kaplan saldırısında 2 kişi öldü
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Nepal'de kaplan saldırısında 2 kişi öldü

44 dakika önce

Nepal'de kaplan saldırısına uğrayan iki kişi hayatını kaybetti.

Nepal'de kaplan saldırısında 2 kişi öldü, System.String[]

Nepal'de kaplan saldırısına uğrayan iki kişi hayatını kaybetti.

Şinhua'da yer alan habere göre, Bardia Milli Parkı yetkilileri, son bir haftada parka yakın yerleşim yerlerinde kaplanların insanlara saldırdığını belirtti.

Yetkililer, Bhuri ve Geruwa köylerinde biri 71, diğeri 56 yaşında iki kişinin kaplan saldırısı sonucu yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Yetkililer, köylüleri milli park civarında kaplanlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Nepal'de 87'si Bardia Milli Parkı'nda olmak üzere 235 kaplanın yaşadığı tahmin ediliyor.

Nepal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 12:34 Kaynak: AA
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