Nepal'de kaybolan uçağın enkazı bulundu14 kişinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
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Nepal'de kaybolan uçağın enkazı bulundu14 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

30.05.2022 10:19

- Nepal'de kaybolan uçağın enkazı bulundu 14 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Nepal'de içinde 22 kişinin bulunduğu uçağın kaybolmasının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında uçağın enkazına ve 14 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

- Nepal'de kaybolan uçağın enkazı bulundu

14 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

KATMANDU - Nepal'de içinde 22 kişinin bulunduğu uçağın kaybolmasının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında uçağın enkazına ve 14 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Nepal'de dün Tara Air'e ait bir uçağın havalanmasından kısa bir süre sonra kule ile irtibatının kesilmesinin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında uçağın enkazına ve 14 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Nepal Ordu Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, içinde 22 kişinin bulunduğu uçağın Nepal'in kuzeyindeki Mustang bölgesine düştüğü belirtildi.

Arama çalışmalarına ara verilmişti

Kötü hava koşulları nedeniyle dün ara verilen arama kurtarma çalışmalarının bugün yeniden başlamasının ardından Tribhuvan Uluslararası Havalimanı Sözcüsü Tek Raj Sitaula, "Diğer kişiler için arama çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı. Kaza sonrası hayatta kalan kişilerin olup olmadığı bilinmiyor.

Nepal'in turist kenti Pokhara'dan ülkenin batısındaki Jomsom kasabasına giden uçağın kaybolduğu açıklanmıştı. Uçaktaki 22 kişiden 4'ünün Hindistan, 2'sinin Alman ve 16'sının Nepal vatandaşı olduğu duyurulmuştu.

Nepal'de kaybolan uçağın enkazı bulundu14 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Nepal'de kaybolan uçağın enkazı bulundu14 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Nepal'de kaybolan uçağın enkazı bulundu14 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Nepal'de kaybolan uçağın enkazı bulundu14 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

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Kaynak: İHA

Arama Kurtarma, Nepal, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nepal'de kaybolan uçağın enkazı bulundu14 kişinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika


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