Nepal'de kayıp dağcıları arama çalışmaları sona erdirildi - Son Dakika
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Nepal'de kayıp dağcıları arama çalışmaları sona erdirildi

6 saat önce

Nepal'in Annapurna bölgesinde çığ düşmesi sonucu kaybolan rehber ve dağcıları arama çalışmaları sona erdirildi.

Nepal'de kayıp dağcıları arama çalışmaları sona erdirildi, System.String[]

Nepal'in Annapurna bölgesinde çığ düşmesi sonucu kaybolan rehber ve dağcıları arama çalışmaları sona erdirildi.

Nepalli yetkililer, tüm çabalara rağmen Anna Purna Dağı'nda 3 bin 230 metredeki kamp yerine düşen çığın ardından kaybolan 4 Güney Koreli dağcı ve 3 Nepalli rehberin nerede olduklarına dair hiçbir ipucu bulamadıklarını belirtti.

Geçen cumadan bu yana kötü hava şartları ve küçük çığlara rağmen kayıp dağcıları bulmak için devam eden arama kurtarma çalışmaları, bugün sona erdirildi.

Düşen çığ sonucu kayboldular

Geçen hafta cuma günü, Himalayalar'ın en yüksek zirvelerinden olan Annapurna Dağı yakınlarında 3 bin 230 metredeki kamp yerinde yoğun kar yağışının ardından düşen çığ sonucu, 4 Güney Koreli dağcı ve 3 Nepalli rehber kaybolmuştu.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı 30'lu ve 50'li yaşlarındaki iki kadınla, 50'li yaşlarındaki iki erkekten oluşan Güney Koreli dağcı ekibinin Nepal'de gönüllü hizmet yapan öğretmenler olduğunu açıklamıştı.

Nepal'de Annapurna bölgesinde 2014'te yaşanan çığ felaketinde yaklaşık 40 dağcı yaşamını yitirmişti.

Annapurna, Nepal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:22 Kaynak: AA
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