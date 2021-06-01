Nepal'de Kovid-19 salgını etkisini koruyor - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadeleyi sürdüren Hindistan'ın ardından komşu ülke Nepal'de de vaka sayıları artmaya devam ediyor.

Nepal Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 5 bin 285 Kovid-19 vakası görüldü, vaka sayısı 566 bin 587'e yükseldi.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 68 kişi yaşamını yitirirken, can kaybı 7 bin 454'e çıktı, bugüne dek virüs bulaşan 454 bin 344 kişi iyileşti.

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" internet sitesinde yayımlanan son verilere göre, Nepal'de yaklaşık 2 milyon 8 bin doz aşı yapıldı.

Vaka sayılarının tırmanışa geçtiği Nepal için Devlet Başkanı Bidya Devi Bandari, ABD, İngiltere ve Rusya liderlerine Kovid-19 aşılarının tedarik edilmesi için çağrıda bulundu.

Daha önce de Bandari, Hindistan ve Çin'den de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı talep etmişti.

Ülkede, 17 Mayıs'ta günlük vaka sayısı 9 bin 198 ile en yüksek düzeye çıkmıştı.

Virüs kaynaklı vaka ve ölü sayılarında artışın yaşandığı Hindistan ile yaklaşık 1800 kilometrelik sınırı olan Nepal'de doktorlar, ülkedeki sağlık sisteminin çökebileceği uyarısında bulunmuştu.