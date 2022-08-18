Nepal'in sembollerinden Bagmati Nehri siyaha büründü - Son Dakika
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Nepal'in sembollerinden Bagmati Nehri siyaha büründü

18.08.2022 11:58
Nepal'in sembollerinden Bagmati Nehri siyaha büründü

Nepal'de kutsal kabul edilen ve tarımda da ayrı bir öneme sahip olan Bagmati Nehri, atık ve çöplerin nehre atılmasıyla siyaha büründü.

Nepal'de kutsal kabul edilen ve tarımda da ayrı bir öneme sahip olan Bagmati Nehri, atık ve çöplerin nehre atılmasıyla siyaha büründü.

Nepal'de her geçen gün artan çevre kirliliği, tarımda da ayrı bir öneme sahip olan ülkenin sembollerinden Bagmati Nehri'ni tehdit ediyor. UNESCO tarafından da Dünya Mirası olarak ilan edilen Pashupatinath Tapınağı'nın yakınlarındaki nehir, atılan çöpler nedeniyle sahip olduğu berrak rengi kaybederek siyaha döndü. Kültürel ve dini olarak da Nepal'de ayrı bir önemi bulunan nehir, artık ülkenin kirli nehirleri arasında yer alıyor. Rengini kaybederek endişeleri arttıran nehirden bölgeye kötü kokular yayılıyor.

Katmandu'da yaşayan Manısh Aryal, Bagmati Nehri'nin Hindu geleneğinde önemli bir yere sahip olmasına rağmen eskisi kadar temiz olmadığını ifade ederek, "Atık ve çöpler artık nehirde yüzüyor. Nehir suları Shivapuri Zirvesi'nden akarken oldukça berrak bir renge sahip ancak yerleşim alanlarına geldiğinde rengi değişmeye başlıyor. Eskiden içilebilen nehir suyu artık içilemiyor" dedi.

(Binod Prasad Adhikari/İHA)

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Kaynak: İHA

Nepal, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nepal'in sembollerinden Bagmati Nehri siyaha büründü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nepal'in sembollerinden Bagmati Nehri siyaha büründü - Son Dakika
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