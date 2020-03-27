Nepal'de mahsur kalan Alman vatandaşları tahliye edildi - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler yüzünden Nepal'de mahsur kalan Alman vatandaşları tahliye edildi.

Nepal'in başkenti Katmandu'da Tribhuvan Uluslararası Havalimanı'nda görevli Deo Chandra Lal Karna, yaptığı açıklamada, Alman hükümetinin Katmandu'ya gönderdiği uçağın 305 kişiyle havalandığını bildirdi.

Lal Karna, önlemler kapsamında kapatılan Tribhuvan Havalimanı'nın tahliye uçağı için geçici süreliğine açıldığını belirtti.

Nepal'de salgın önlemleri çerçevesinde kara ve hava yolu ulaşımının yapılamaması nedeniyle 10 bin kadar turistin mahsur kaldığı tahmin ediliyor.

Ülkede şimdiye kadar 3 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Nepal'de, 13 Mart'ta, Kovid-19 salgınına karşı önlemler çerçevesinde Everest Dağı ve Himalayalar'daki diğer zirvelere tüm turlar askıya alınmış, bu yıl bahar mevsimi için tırmanma izinlerinin verilmesi durdurulmuş ve daha önce verilen izinler iptal edilmişti.

Virüsün yayılmasına engel olmak için daha önce, okulların, üniversitelerin, sinema salonlarının, spor salonlarının, kulüplerin, yüzme havuzlarının ve müzelerin 30 Nisan'a kadar kapatılması talimatını veren hükümet, artırılan önlemler çerçevesinde de bir hafta boyunca tüm özel ve kamu araçlarının trafiğe çıkmamaları, iş yerlerinin kapatılması, tüm yurt içi ve dışı uçuşların durdurulması kararı almıştı.