Nepal'de Meclis Başkanı'na

Barış görüşmelerinde önemli rol üstlenen Mahara, daha önce başbakan vekili, iletişim bakanı, içişleri bakanı olarak görev yapmıştı.

Maoistler, 2006'da silahlı isyanlarına son vererek, Birleşmiş Milletlerin (BM) gözetiminde hükümetle barış görüşmeleri yapmış ve ana akım siyasete dahil olmuşlardı.

Öte yandan Mahara, Nepal hükümetine karşı 1996-2006'da şiddet eylemleri düzenleyen Maoist isyancıların önemli bir üyesiydi.

Maoist isyancıların önemli bir üyesiydi

Açıklamada, iddiaların siyasi bir karalama kampanyasının parçası olduğu öne sürüldü.

Mahara'nın ofisinden yapılan açıklamada, Meclis Başkanı'nın söz konusu saatlerde resmi konutunda bulunduğu ve iddiaların gerçekleri yansıtmadığı belirtildi.

Yerel basındaki haberlerde, Mahara'nın pazar gecesi sarhoşken, kadın meclis çalışanını taciz ettiği iddia edildi.

Güneydoğu Asya ülkesi Nepal 'de, iktidardaki Komünist Partisi liderlerinden Meclis Başkanı Krishna Bahadur Mahara'nın "tacizle" suçlandığı bildirildi.

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