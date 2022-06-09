Nepal'de Metal İşçiliği Eserleri Nasıl Üretiliyor

KATMANDU, 9 Haziran (Xinhua) -- Metal işçiliği eserleri, Nepal'in Lalitpur kentinde üretilen en popüler el sanatları arasında yer alıyor. Nepal'de demir, bakır ve gümüş gibi farklı metalleri ve bronz ve beyaz metal gibi alaşımları kullanan ustalar, dini heykelcikler gibi çok çeşitli parçalar üretiyor. Nepal'in metal işçiliği eserleri yetenekli ustalar tarafından geleneksel teknoloji, hayal gücü ve elle dövme ve elle döküm gibi ustalık becerileriyle üretiliyor.

Nepal'in Lalitpur kentindeki bir atölyede bir işçi metal döküm için eritilmek üzere sıcak potaya bakır tel ve bakır parçalar koyuyor ve karıştırıyor, 8 Haziran 2022. (Fotoğraf: Hari Maharjan/Xinhua)

Nepal'in Lalitpur kentindeki bir atölyede bir işçi metal döküm için eritilmek üzere sıcak potaya bakır tel ve bakır parçalar koyuyor ve karıştırıyor, 8 Haziran 2022. (Fotoğraf: Hari Maharjan/Xinhua)

Nepal'in Lalitpur kentinde metal döküm için kille kaplı balmumu kalıplara erimiş bakır döken işçiler, 8 Haziran 2022. (Fotoğraf: Hari Maharjan/Xinhua)

Nepal'in Lalitpur kentinde metal döküm için kille kaplı balmumu kalıplara erimiş bakır döken işçiler, 8 Haziran 2022. (Fotoğraf: Hari Maharjan/Xinhua)

Nepal'in Lalitpur kentinde metal döküm için kille kaplı balmumu kalıplara erimiş bakır döken işçiler, 8 Haziran 2022. (Fotoğraf: Hari Maharjan/Xinhua)

Nepal'in Lalitpur kentinde metal döküm kalıplarını ıslatmak için su döken bir işçi, 8 Haziran 2022. (Fotoğraf: Hari Maharjan/Xinhua)

Nepal'in Lalitpur kentinde ince metal işçiliği eserlerini ortaya çıkarmak için yanmış kalıp kaplamaları kıran bir işçi, 8 Haziran 2022. (Fotoğraf: Hari Maharjan/Xinhua)

Nepal'in Lalitpur kentinde ince metal işçiliği eserlerini ortaya çıkarmak için yanmış kalıp kaplamalar kırılıyor, 8 Haziran 2022. (Fotoğraf: Hari Maharjan/Xinhua)