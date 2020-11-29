Nepal'de Müslümanlar, Uygur Türklerine adalet için gösteri düzenledi - Son Dakika

Nepal'de Müslümanlar, Uygur Türklerine adalet için gösteri düzenledi

29.11.2020 22:17
Nepal'de Müslümanlar, Uygur Türklerine adalet için gösteri düzenledi, System.String[]

Nepal'de Müslümanlar, Uygur Türklerine adalet için gösteri düzenledi.

Nepal'de Müslümanlar, Uygur Türklerine adalet için gösteri düzenledi.

Hindustan Times'ın haberine göre, Nepal'de Müslümanlardan oluşan bir grup, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde binlerce caminin yıkıldığı haberlerini ve Çin yönetiminin Uygur Türklerini hedef alan politikalarını protesto etmek amacıyla bir araya geldi. Pokhara'daki gösteriye liderlik eden Müslümanlar, Uygur Türklerine yönelik zulme ilişkin endişelerini gelecekte de yüksek sesle dile getirmeyi sürdüreceklerini belirtti.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki tartışmalı kamplar

Çin'de son yıllarda Uygur Türklerinin kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller uluslararası kamuoyu tarafından eleştiriliyor.

Pekin'in "mesleki eğitim merkezleri" olarak adlandırdığı ancak uluslararası kamuoyunun "yeniden eğitim kampları" diye tanımladığı yerlerde, BM verilerine göre en az 1 milyon Uygur Türkü kendi rızası dışında tutuluyor. Pekin yönetimi, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde kaç kamp bulunduğuna, buralarda kaç kişinin olduğuna ve söz konusu kişilerden ne kadarının sosyal hayata döndüğüne ilişkin bilgi vermiyor.

Çin'in, bölgede yaşayan Müslüman Uygurlara, Çince dil eğitimi ile mesleki ve kültürel kurslar verdiğini öne sürdüğü kampların durumu hakkında net verileri paylaşmaması uluslararası kamuoyunda derin kaygılara yol açıyor.

BM İnsan Hakları Konseyine üye 22 ülke, Temmuz 2019'da, Çin'in, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türkleri ve diğer azınlıklara yönelik muamelesini eleştiren ve kitlesel gözaltıların durdurulması çağrısında bulunan mektubu imzalamıştı.

BM ve diğer uluslararası örgütler, kampların incelemeye açılması çağrılarını yinelerken, Çin, şu ana kadar kendi belirlediği birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat ve basın mensubu tarafından kısmen görülmesine izin verdi.

Çin makamları, BM yetkililerinin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma talebini ise geri çeviriyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Adalet, Nepal, Uygur, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nepal'de Müslümanlar, Uygur Türklerine adalet için gösteri düzenledi - Son Dakika


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