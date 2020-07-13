Nepal'de muson yağmurlarının neden olduğu doğal afetler bir ayda 102 can aldı - Son Dakika

Nepal'de muson yağmurlarının neden olduğu doğal afetler bir ayda 102 can aldı

Nepal'de muson yağmurlarının neden olduğu sel, toprak kayması ve yıldırım düşmesi gibi doğal afetler sonucu son bir ay içinde 102 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nepal'de muson yağmurlarının neden olduğu sel, toprak kayması ve yıldırım düşmesi gibi doğal afetler sonucu son bir ay içinde 102 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Xinhua ajansının haberine göre, Nepal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Merkezi (NDRRMA) tarafından derlenen veriler, ülke genelinde muson yağmurlarının başladığı 12 Haziran'dan bu yana meydana gelen çok sayıda sel, toprak kayması ve yıldırım düşmesi sonucu bugün itibarıyla toplam 102 kişinin öldüğünü, 120 kişinin yaralandığını, 44 kişiden ise haber alınamadığını ortaya koydu.

Veriler, sadece son 24 saatte ülke genelinde 10 yerde şiddetli yağış görüldüğünü, 3 yerin selin etkisi altında kaldığını ve 13 toprak kayması meydana geldiğini gösterdi.

NDRRMA'dan yapılan açıklamada, son 24 saatte meydana gelen afetler nedeniyle 13 kişinin öldüğü, 14 kişinin yaralandığı ve kayıp 19 kişi için arama operasyonlarının devam ettiği bildirildi.

Meteoroloji ve Hidroloji Dairesi, nehirlerdeki su seviyesinin yükseldiğini belirterek, çeşitli yerlerde ani su baskınları olabileceği için halkın, güvenli yerlere tahliye edilmesi konusunda uyarıda bulundu.

Yağışların yol açtığı toprak kaymalarının, ülkedeki 77 bölgenin en az 15'ini etkilediği ve bu bölgelerde çok sayıda evin hasar gördüğü, birçok yolun da ulaşıma kapandığı kaydedilmişti.

Ülkede kapanan yollar ve devam eden yağışlar arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırıyor.

Nepal, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 15:01 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Nepal'de muson yağmurlarının neden olduğu doğal afetler bir ayda 102 can aldı - Son Dakika Dünya
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