Son Dakika Haberleri: Nepal'de Okul Gezisinden Dönen Otobüs Uçuruma Yuvarlandı

Nepal'de Okul Gezisinden Dönen Otobüs Uçuruma Yuvarlandı

8 saat önce

Nepal'de okul gezisinden dönenleri taşıyan bir otobüsün dağlık bölgede yoldan çıkarak uçuruma yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre 21 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Nepal'de Okul Gezisinden Dönen Otobüs Uçuruma Yuvarlandı, System.String[]
Nepal'de okul gezisinden dönenleri taşıyan bir otobüsün dağlık bölgede yoldan çıkarak uçuruma yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre 21 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Polis, okul gezisinden dönen öğretmen ve öğrencileri taşıyan bir otobüsün, Dang bölgesindeki dağlık yoldan yaklaşık 500 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin yaralandığını açıkladı.

Kurtarma çalışmalarının, kazanın sapa bir bölgede meydana gelmesi ve enkazın geniş alana yayılması nedeniyle güçlükle sürdürüldüğü kaydedildi.

Yaralanan yolcular hastaneye kaldırıdı.

Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 09:50 Kaynak: AA

Nepal, Güncel
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