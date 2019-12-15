Nepal'de otobüs kazası: 14 ölü, 18 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Nepal'de otobüs kazası: 14 ölü, 18 yaralı - Son Dakika Dünya

Nepal'de otobüs kazası: 14 ölü, 18 yaralı

6 saat önce

Nepal'de dini bir etkinlikten dönenlerin bulunduğu yolcu otobüsü, 70 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

Nepal'de otobüs kazası: 14 ölü, 18 yaralı, System.String[]

Nepal'de dini bir etkinlikten dönenlerin bulunduğu yolcu otobüsü, 70 metrelik uçurumdan yuvarlandı. İlk belirlemelere göre 14 kişi öldü, 18 kişi hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza, Nepal'in başkenti Katmandu'nun doğusunda meydana geldi. Dini bir etkinlikten dönenlerin bulunduğu yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, 70 metrelik uçurumdan yuvarlandı. İlk belirlemelere göre kazada 14 kişi öldü, 18 kişi de yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, kazanın meydana geldiği bölgedeki yolun dik ve rüzgarlı olduğu, şoförün dikkatsizliği sonucu kazanın meydana geldiğini belirtti.

Otobüste bulunan yolcuların, 4 bin metre yükseklikte bulunan Kalinchowk Bhagawati adlı Hindu tapınağından döndükleri öğrenildi.


Katmandu, Nepal, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 03:20 Kaynak: DHA
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