Nepal'de otobüs kazası: 18 ölü, 13 yaralı

Nepal 'de bir yolcu otobüsünün dağlık yolda uçuruma yuvarlanması sonucu 18 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

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