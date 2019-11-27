Son Dakika Haberleri: Nepal'de otobüs kazası: 18 ölü, 13 yaralı
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Nepal'de otobüs kazası: 18 ölü, 13 yaralı

6 saat önce

Nepal'de bir yolcu otobüsünün dağlık yolda uçuruma yuvarlanması sonucu 18 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Nepal'de otobüs kazası: 18 ölü, 13 yaralı, System.String[]

Nepal'de bir yolcu otobüsünün dağlık yolda uçuruma yuvarlanması sonucu 18 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Polis, Arghakhanchi bölgesine bağlı Narpani köyünde, şoförünün araç kontrolünü kaybettiği otobüsün yoldan çıkarak yüzlerce metre yuvarlandığını açıkladı.

Kazada 7'si kadın 18 kişinin öldüğünü kaydeden polis, yaralı 13 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığını ifade etti.

Kurtarma çalışmalarına polis, asker ve köylülerin katıldığı aktarıldı.

Polis, Nepal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 08:32 Kaynak: AA
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