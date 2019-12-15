Nepal'de otobüs şarampole yuvarlandı: 14 ölü, 16 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nepal'de otobüs şarampole yuvarlandı: 14 ölü, 16 yaralı - Son Dakika

Nepal'de otobüs şarampole yuvarlandı: 14 ölü, 16 yaralı

7 saat önce

Nepal'de bir yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 14 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı.

Nepal'de bir yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 14 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı.

Nepal'in Sindhupalchowk bölgesinde Dolakha'da düzenlenen dini bir etkinlikten dönenlerin bulunduğu yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, kazada 14 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı, ölenlerin kimliklerinin henüz tespit edilmediği bildirildi.

Otobüsün Dolakha'da gerçekleştirilen etkinliğin ardından başkent Katmandu'ya gittiği öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Nepal polisine göre, trafik kazalarında son 10 yılda 22 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

(İHA)

Nepal'de otobüs şarampole yuvarlandı: 14 ölü, 16 yaralı

Nepal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 05:20 Kaynak: İHA
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Son Dakika

Nepal'de, dini etkinlikten dönenleri taşıyan otobüs şarampole yuvarlandı! 14 ölü, 16 yaralı
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