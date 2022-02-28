Nepal'de parlamento binası önündeki şüpheli paket imha edildi - Son Dakika
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Nepal'de parlamento binası önündeki şüpheli paket imha edildi

28.02.2022 12:22

- Nepal'de parlamento binası önündeki şüpheli paket imha edildi Katmandu'daki parlamento binasının önünde bulunan şüpheli paket Nepal Ordusu tarafından imha edildi.

- Nepal'de parlamento binası önündeki şüpheli paket imha edildi

KATMANDU - Katmandu'daki parlamento binasının önünde bulunan şüpheli paket Nepal Ordusu tarafından imha edildi.

Nepal'in başkenti Katmandu'da bulunan parlamento binası önünde yerel saatle 11.00'de üzerinde "MCC YOK" yazılı şüpheli bir paket bulundu. Ranipokhari Metropolitan Polis Ofisi Şefi Hari Bahadur Pal tarafından yapılan açıklamada, "Parlamento binasının güney kapısı yakınında üzerinde "MCC YOK" yazılı bir düdüklü tencere bulundu. Bomba olabileceğinden şüphelenildi" ifadelerine yer verildi. Yaşanan şüpheli olay, ABD destekli 500 milyon dolarlık hibe yardımı içeren ve çeşitli gruplar tarafından protesto edilen Millennium Challenge Corporation anlaşmasının hemen ardından gerçekleşti. Anlaşma dün geç saatlerde, sokakta ve parlametoda yapılan protestolara rağmen onaylandı. Dün parlamentodaki onayın ardından, Netra Bikram Chand tarafından yönetilen Nepal Komünist Partisi de dahil olmak üzere 6 farklı parti, bugün MCC'yi protesto etmek için bir araya geleceğini duyurdu.

Nepal'de parlamento binası önündeki şüpheli paket imha edildi
Nepal'de parlamento binası önündeki şüpheli paket imha edildi
Nepal'de parlamento binası önündeki şüpheli paket imha edildi

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Parlamento, Katmandu, Polis, Nepal, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nepal'de parlamento binası önündeki şüpheli paket imha edildi - Son Dakika


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