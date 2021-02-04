Nepal'de parlamentonun feshedilmesine karşı düzenlenen gösteride 76 kişi gözaltına alındı

Nepal'in başkenti Katmandu'da Başbakan Khadga Prasad Oli'nin parlamentoyu fesih kararını protesto eden 76 kişi gözaltına alındı.

Nepal'in başkenti Katmandu'da Başbakan Khadga Prasad Oli'nin parlamentoyu fesih kararını protesto eden 76 kişi gözaltına alındı. Nepal Polis Sözcüsü Bahadur Kunwar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Oli'nin önerisi doğrultusunda parlamentonun feshedilmesine karşı gösteri düzenlendiğini belirtti. Sözcü Kunwar, gösteride, dükkanları kapatmaya zorlayan ve araçları tahrip eden 76 protestocunun gözaltına alındığını bildirdi. Kunwar, eylemcilerin bir taksiyi ateşe verdiğini ve diğer bazı araçların da tahrip edildiğini aktardı. Nepal Komünist Partisinin 3 yıl önce seçimleri kazanması üzerine Başbakanlık koltuğuna oturan Oli, ülkeyi siyasi krize sürüklemesi öngörülen parti içi iktidar mücadelesi ile muhalefetin, yolsuzluk ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele konusundaki eleştirileri üzerine, aralıkta kabine toplantısından sonra parlamentonun feshedilmesi önerisini, Devlet Başkanı Bidya Devi Bhandari'ye sunmuştu. Başbakan Oli'nin önerisi üzerine parlamento, 20 Aralık 2020'de feshedilmişti. Ülkede genel seçimlerin, 30 Nisan ve 10 Mayıs 2021'de yapılacağı açıklanmıştı. Nepal zaman zaman Başbakan Khadga Prasad Oli'nin hükümetine karşı yapılan protestolara sahne oluyor.

Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Nepal'de parlamentonun feshedilmesine karşı düzenlenen gösteride 76 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Son Dakika

Son Dakika! Kılıçdaroğlu, tank palet fabrikasına yönelik sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 100 bin TL tazminat ödeyecek

Kızlarının saçlarının arasına kayıt cihazı koyan aile, öğretmenin zorbalığını yakaladı

Başakşehir'den İrfan Can açıklaması: Galatasaray'a gitmek için baskı yapmadı

Daha önceden polislerle tartışıp, güzellik merkezi çalışanlarını tehdit eden kadın bu sefer de halk otobüsünde olay çıkardı

Dedesinin 25 yıl önce diktiği fidanlar ilgi odağı oldu, her gören fotoğraf çektirmeye geliyor

Sıralama bu yıl değişti! İşte Türkiye'nin en az nüfusa sahip olan 5 ili

Son Dakika! Türkiye'nin nüfusu 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı

76 yaşındaki kadın, yasak aşk cinayetine kurban giden evladının cansız bedenini aradı