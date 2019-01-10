Son Dakika Haberleri: Nepal'de Regl Dönemindeki Kadınlara Yönelik Gelenek 3 Can Aldı

Nepal'de Regl Dönemindeki Kadınlara Yönelik Gelenek 3 Can Aldı

1 saat önce

Nepal'in ücra bir köyünde regl olduğu gerekçesiyle evinde kalmasına izin verilmeyen anneyle iki çocuğu kaldıkları kulübede hayatını kaybetti.

Nepal'de Regl Dönemindeki Kadınlara Yönelik Gelenek 3 Can Aldı, System.String[]
Nepal'in ücra bir köyünde regl olduğu gerekçesiyle evinde kalmasına izin verilmeyen anneyle iki çocuğu kaldıkları kulübede hayatını kaybetti.

Bajura Bölgesi baş yöneticisi Chetraj Baral yaptığı açıklamada, Nepal'in bazı ücra bölgelerinde hala devam eden bir geleneğe göre adet döneminde olan kadınların evlerinde kalmalarına izin verilmediğini belirterek 35 yaşındaki kadın ve iki oğlunun Budhinanda bölgesinde evlerinin yakınında kaldıkları kulübede ölü bulunduklarını bildirdi.

Baral, anne ve çocuklarının ısınmak için kulübede ateş yaktıktan sonra karbonmonoksit zehirlenmesinden öldüklerinin tahmin edildiğini aktardı.

Olayı incelemek üzere bir ekibin köye gönderildiği kaydedildi.

Nepal'de "chhaupadi" adı verilen geleneğe göre, kadınlar adet günlerinde evlerinde kalamıyor, ahırlarda ya da kulübelerde kalmaya zorlanıyor.

Ülkede chhaupadi geleneği yasaklanmasına rağmen ücra köylerde hala uygulanabiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:06 Kaynak: AA

Nepal, Güncel
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