Nepal'de regl olduğu için kulübeye kapatılan kız yaşamını yitridi - Son Dakika
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Nepal'de regl olduğu için kulübeye kapatılan kız yaşamını yitridi

Son Güncelleme: 11.08.2023 21:08

Nepal'de regl olan kadınların ve kız çocuklarının evlerinin dışındaki barakalarda zorla tutulduğu 'chhaupadi' uygulaması sonucunda 16 yaşındaki Anita Chand, yılan sokması sonucu hayatını kaybetti.

Nepal'de regl olan kadınların ve kız çocukların evlerinin dışındaki barakalarda zorla tutultuğu "chhaupadi" uygulaması can aldı. Evinin dışındaki bir barakada kalmaya zorlanan 16 yaşındaki kız, yılan sokması sonucu yaşamını yitirdi.

YILAN SOKTU

Güney Asya ülkesi Nepal'de regl olduğu için evinin dışındaki bir barakada kalmaya zorlanan 16 yaşındaki kız, yılan sokması sonucu hayatını kaybetti.

UYGULAMA ÜLKEDE YASAL DEĞİL

Nepal'de tartışmalı bir uygulama olan "chhaupadi" ile regl olan kadınların ve kız çocukların evlerinin dışındaki barakalarda zorla tutuluyor. Ülkede yasal olmayan bu uygulama kapsamında ülkenin batısındaki Baitadi bölgesinde evinin dışındaki bir barakaya kapatılan 16 yaşındaki bir kız, uyurken yılan ısırması sonucu günü yaşamını yitirdi.

POLİS, SORUŞTURMA BAŞLATTI

Anita Chand'ın ölümü, 2019 yılından bu yana ülkede bu sebeple rapor edilen ilk ölüm oldu. Aile ise kızlarının hayatını kaybettiğinde regl olduğu iddialarını kabul etmedi.

CHHAUPADİ NEDİR?

Regl olan kişilerin 'temiz olmadığı ve dokunulmaz olduğu' inancına dayanan "chhaupadi" 2005 yılında ülkede suç kapsamına alınmış, uygulamanın tespit edilmesi durumunda 3 aya kadar hapis cezası ile 3 bin Nepal rupisi para cezası verilmesine karar verilmişti.

Mesut Şahin
Emre İliksiz
Sondakika.com - Kadın
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Nepal, 3. Sayfa, Kadın, Sağlık, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Kadın Nepal'de regl olduğu için kulübeye kapatılan kız yaşamını yitridi - Son Dakika


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