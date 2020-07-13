Nepal'de sel felaketinde ölü sayısı 54'e yükseldi - Son Dakika

Nepal'de sel felaketinde ölü sayısı 54'e yükseldi

Nepal'de etkisini sürdüren yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 54'e ulaşırken, 800'den fazla aile de evini terk etti.

Nepal'de etkisini sürdüren yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 54'e ulaşırken, 800'den fazla aile de evini terk etti.

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Nepal'de geçtiğimiz perşembe gününden bu yana etkisini sürdüren şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel ve toprak kaymalarında bilanço artıyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, sel ve toprak kaymalarında en az 54 kişinin hayatını kaybettiği ve 800'den fazla ailenin de evini terk etmek zorunda kaldığı bildirildi. İçişleri Bakanlığı Gandaki'nin Myagdi ilçesinde şu ana kadar 27 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin yaralandığını ve 31 kişinin de kaybolduğunu belirtti. Komşu Kaski ilçesinde ise 7 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi de yaralandı. Karnali eyaletinde bulunan Jajarkot bölgesinde de sel ve toprak kayması nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti. Sindhupalchok, Lamjung ve Dolakha bölgelerinde ise 7 kişi hayatını kaybederken, 40'tan fazla aile evini terk etmek zorunda kaldı. Rukum bölgesinde 2 kişi daha sel nedeniyle hayatını kaybetti. Saptari bölgesinde ile 32 aile ve Jhapa ilçesinde de 550 aile bölgedeki sel nedeniyle evini terk etti.


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Nepal hükümeti, ordunun ve polis teşkilatının selde kaybolanların bulunması, yaralıların hastaneye götürülmesi ve evini terk etmek zorunda olan ailelerin güvenli bölgelere tahliyesi için görevlendirildiğini aktardı. Bugün gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısında hükümetin yaralılara, engellilere ve hayatını kaybedenlerin ailelerine yardım edileceği ifade edildi. Toplantıda ayrıca, selden etkilenen bölgelerde diğer hastalıkların yayılmasının önlenmesi amacıyla en kısa zamanda sağlık personeli gönderileceği ve acil sağlık hizmetlerinin kullanılacağı belirtildi. İçişleri Bakanlığının tüm devlet dairelerinden, özel sektörden ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarından yiyecek, giyecek, barınma ve tıbbi hizmetler konusunda desteklerini artırmalarını talep ettiği duyuruldu. - KATMANDU

İçişleri Bakanlığı, Nepal, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 14:48 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Nepal'de sel felaketinde ölü sayısı 54'e yükseldi - Son Dakika
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