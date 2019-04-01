Son Dakika Haberleri: Nepal'de Şiddetli Fırtınada Ölü Sayısı Artıyor

Nepal'de Şiddetli Fırtınada Ölü Sayısı Artıyor

39 saniye önce

Nepal'in güneyini vuran şiddetli fırtına nedeniyle en az 30 kişi hayatını kaybederken, yüzlerce kişi de yaralandı.

Nepal'de Şiddetli Fırtınada Ölü Sayısı Artıyor, System.String[]
Nepal'in güneyini vuran şiddetli fırtına nedeniyle en az 30 kişi hayatını kaybederken, yüzlerce kişi de yaralandı.

Nepal'in güneyini şiddetli fırtına vurdu. Yetkililer ülkenin Bara ve Parsa bölgelerinde etkili olan fırtınada evlerin yerle bir olduğunu, araçların ve ağaçların devrildiğini ifade etti. Şiddetli fırtınada en az 30 kişi hayatını kaybederken yüzlerce kişi de yaralandı. Arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olması amacıyla, fırtınanın vurduğu bölgeye özel kuvvetler gönderildi. Bara bölgesinde bulunan ekipler, bölgeye acil ilk yardım gerektiğini aktardı.

Felaketten etkilenen Ram Babu Patel, "Böyle bir şey daha önce görmedim. Rüzgar her şeyi savurdu. Evimi, ailemi alıp götürdü" ifadelerini kullandı. Fırtına vurduğu sırada evinde akşam yemeği hazırladığını sözlerine ekleyen Patel, "İnanılmaz. Hiçbir şeyimiz kalmadı" dedi. Gönüllü olarak arama kurtarma çalışmalarına katılan Prakash Tharu, "Fırtına her şeyi alıp götürdü. Evlerin çatıları yok, ağaçlar yerle bir oldu" dedi.

Nepal Başbakanı Khadga Sharma Oli, yaralılar için her şeyin yapılacağını söyledi. - KATMANDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:10 Kaynak: İHA

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