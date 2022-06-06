Nepal'de Sithi Nakha Festivali Hazırlığı

LALİTPUR, 6 Haziran (Xinhua) -- Nepal'in Lalitpur kentinde düzenlenen Sithi Nakha Festivali vesilesiyle avlu ve stupayı temizleyen insanlar görülüyor, 5 Haziran 2022. Newar topluluğu, su birikintileri, kuyular ve taş musluklar gibi su kaynaklarını temizleyerek muson mevsiminin başlangıcını Sithi Nakha Festivali'yle kutluyor. İnsanlar bu festival için atalarının tanrısına adak olarak Bara ve Chatamari denilen geleneksel gözlemeler de hazırlıyorlar. (Fotoğraf: Hari Maharjan/Xinhua)