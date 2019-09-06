Nepal'de tarım bakanı dang hummasına yakalandı

Nepal'de Tarım ve Hayvancılık Bakanı Chakrapani Khanal'a dang humması bulaştığı bildirildi.

"Himalayan Times"ın haberine göre, Surkraraj Enfeksiyon Hastalıkları Hastanesi, yüksek ateş şikayetiyle başvurduğu bir hastaneden dang belirtileri görülmesi üzerine gönderilen kan örneği incelenen Bakan Khanal'ın dang hummasına yakalandığını açıkladı.

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Basın Koordinatörü Bom Lal Giri, Khanal'ın başkent Katmandu'daki Grande Uluslararası Hastanesi'nde tedavi gördüğünü bildirdi.

Bakanın sağlık durumunun iyiye gittiği kaydedildi.

Dang humması alarmına geçildi

"DPA International" da Nepal'de sağlık yetkilileri, dang humması nedeniyle Katmandu'da bir kişinin ölmesinin ve hastalığın Tarım Bakanı Chakrapani Khanal'a buluşmasının ardından alarma geçtiğini duyurdu.

Ülkede salı günü itibariyle görülen dang humması vaka sayısının 2 bin 559 olduğu kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı Epidemiyoloji ve Hastalık Kontrol Dairesinden doktor Prakash Shah, salgın nedeniyle biri Katmandu'da olmak üzere 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Hükümetin tüm bölge idari makamlarını alarma geçiren genelgeler yayınladığını söyleyen Shah, "İçişleri Bakanlığı, hastalığı taşıyan sivrisineklerin üremesini kontrol altına almak için ülke genelindeki kamuya açık alanların temizlenmesi talimatını verdi." dedi.

Dang humması

Dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor.

Vakalar genellikle yağış dönemleri olarak bilinen haziran ve eylül ile aralık ve martta artış gösteriyor.

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa sebep sivrisinek türünün, su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor.