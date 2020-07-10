Nepal'de toprak kaymalarında 10 kişi öldü - Son Dakika

Nepal'de şiddetli muson yağışlarının yol açtığı toprak kaymalarında ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü, 30 kişi kayboldu.

Kaski Emniyet yetkilisi Subash Hamal, Pokhara şehrinin farklı üç yerinde meydana gelen toprak kaymalarında toplam 7 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Yetkililer, Pokhara'nın kuzeyindeki Myagdi bölgesindeki iki köyde yaşanan toprak kaymasında ise 37 evin hasar gördüğünü bildirdi.

Hükümet yetkilisi Mahesh Subedi, bölgede şimdiye kadar 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını ancak 30 kişiden hala haber alınamadığını kaydetti.

Toprak kaymalarının olduğu yerlerde yolların kapanması kurtarma çalışmalarını zorlaştırırken, devam eden yağışlar da helikopter uçuşlarına engel oluyor.