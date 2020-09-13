Nepal'de toprak kayması: 11 ölü, 20 kayıp - Son Dakika

Nepal'de toprak kayması: 11 ölü, 20 kayıp

Nepal'de şiddetli yağışların yol açtığı toprak kayması nedeniyle 11 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi kayboldu.

Nepal'de toprak kayması: 11 ölü, 20 kayıp, System.String[]

Nepal'de şiddetli yağışların yol açtığı toprak kayması nedeniyle 11 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi kayboldu.

Nepal hükümetinden yapılan açıklamaya göre, başkent Katmandu'nun 120 kilometre doğusundaki 3 köyde etkili olan sağanak heyelana yol açtı.

Evlerin toprak altında kaldığı bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmalarda 11 kişinin cesedine ulaşıldı, en az 20 kişi ise kayıp.

İçişleri Bakanlığının paylaştığı bilgilere göre, ülkede bu yıl şiddetli yağışlar nedeniyle kaydedilen ölü sayısı 351'e ulaştı.

Ülkede muson sezonunda görülen sağanak eylül ayında sona eriyor.

Katmandu, Başkent, Nepal, Ölü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 22:03 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nepal'de toprak kayması: 11 ölü, 20 kayıp - Son Dakika

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