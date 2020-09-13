Nepal'de meydana gelen toprak kaymasında en az 3 kişinin hayatını kaybettiği, 28 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.
Nepal'in Sindhupalchok bölgesinde şiddetli yağışlar sonrası meydana gelen toprak kaymasında 65, 60 ve 23 yaşlarındaki 3 kişinin hayatını kaybettiği, 28 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi. Toprak kayması sonucu bölgedeki 11 evin ise yıkıldığı belirtildi. Kayıp kişilerin bulunması için polis ve askerler sevk edildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 10:25 - Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Nepal'de toprak kayması: 3 ölü, 28 kayıp - Son Dakika