Nepal'de toprak kayması: 3 ölü, 28 kayıp - Son Dakika

Nepal'de meydana gelen toprak kaymasında en az 3 kişinin hayatını kaybettiği, 28 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.

Nepal'in Sindhupalchok bölgesinde şiddetli yağışlar sonrası meydana gelen toprak kaymasında 65, 60 ve 23 yaşlarındaki 3 kişinin hayatını kaybettiği, 28 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi. Toprak kayması sonucu bölgedeki 11 evin ise yıkıldığı belirtildi. Kayıp kişilerin bulunması için polis ve askerler sevk edildi.

(İHA)