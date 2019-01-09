Nepal'de Trafik Kazalarının 6 Aylık Bilançosu: Bin 176 Ölü

Nepal'de son 6 ayda meydana gelen trafik kazalarında bin 176 kişi hayatını kaybetti.

Nepal'de son 6 ayda meydana gelen trafik kazalarında bin 176 kişi hayatını kaybetti.



Nepal polisinden yapılan açıklamada, son 6 ayda ülkede trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısının bin 176 olduğu bildirildi. Ülkenin 7 vilayetinden biri olan başkent Katmandu en fazla kazanın yaşandığı yer olarak kaydedildi. Verilere göre, Katmandu'da son 6 ayda meydana gelen 441 trafik kazasında 225 kişi hayatını kaybetti. Kazalarda hayatını kaybedenlerin yaş ortalamasının 17-35 yaşları arasında değiştiği bildirildi.



Nepal trafik polisine göre kaza oranlarının artması sürücülerin ve motosikletlilerin aşırı hız yapması ve ihmallerinden kaynaklanıyor.



Nepal'deki araç sayısı 2012-2013 yılları arasında 1,55 milyonken, bu sayının 2017-2018 yılları arasında iki kat artarak 3.22 milyona ulaştığı bildirildi.



Polis, trafik makamlarının kazaları engelleme taahhüdünde bulunmasına rağmen, çok sayıda araç teknoloji ve insan kaynağı eksikliğinin iş takibini engellediğini iddia ediyor. - KATMANDU

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