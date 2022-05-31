Nepal'de uçak kazasında ölenlerin cenazeleri Katmandu'ya gönderildi - Son Dakika
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Nepal'de uçak kazasında ölenlerin cenazeleri Katmandu'ya gönderildi

31.05.2022 15:40
Nepal'de uçak kazasında ölenlerin cenazeleri Katmandu'ya gönderildi

Nepal'de düşen uçakta hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsileri yapılmak üzere Katmandu'ya gönderildi.

Nepal'de düşen uçakta hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsileri yapılmak üzere Katmandu'ya gönderildi.

Nepal'de geçtiğimiz Pazar günü Tara Air'e ait uçağın havalanmasından kısa bir süre sonra kule ile irtibatının kesilmesinin ardından kaybolduğu açıklanmıştı. Arama kurtarma çalışmaları sonrasında uçağın enkazına ulaşan ekipler, iki günün sonunda 22 yolcunun cansız bedenine ulaştı. Olay yerinden alınan uçağın kara kutusu ve hayatını kaybedenlerin cenazeleri Katmandu'ya gönderildi. Cesetler, Tribhuwan Üniversitesi Eğitim Hastanesinde otopsilerinin yapılmasının ardından ailelerine teslim edilecek.

Katmandu, Tribhuwan Uluslararası Havalimanı Sözcüsü Tek Nath Sitaula, "Arama kurtarma operasyonunu sonlandırıyoruz" dedi.

(Subash Shrestha - İHA)

Nepal'de uçak kazasında ölenlerin cenazeleri Katmandu'ya gönderildi
Nepal'de uçak kazasında ölenlerin cenazeleri Katmandu'ya gönderildi
Nepal'de uçak kazasında ölenlerin cenazeleri Katmandu'ya gönderildi
Nepal'de uçak kazasında ölenlerin cenazeleri Katmandu'ya gönderildi
Nepal'de uçak kazasında ölenlerin cenazeleri Katmandu'ya gönderildi

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Kaynak: İHA

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