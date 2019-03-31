Son Dakika Haberleri: Nepal'de Yağmur Fırtınası: 20 Ölü

Nepal'de Yağmur Fırtınası: 20 Ölü

20 dakika önce

Nepal'in güneyinde etkili olan yağmur fırtınasında ilk belirlemelere göre 20 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı.

Nepal'de Yağmur Fırtınası: 20 Ölü, System.String[]
Nepal'in güneyinde etkili olan yağmur fırtınasında ilk belirlemelere göre 20 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı.

Hükümet yetkilisi Rajesh Poudel, başkent Katmandu'ya yaklaşık 120 kilometre uzaklıktaki Bara bölgesindeki pek çok köyde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle en az 20 kişinin hayatını kaybettiğini, yüzlerce kişinin yaralandığını belirtti.

Ölü sayısının artmasından endişe edildiğini ifade eden Poudel, polis ve kurtarma ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini ancak gece olması nedeniyle kurtarma çalışmalarının zor ilerlediğini dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:47 Kaynak: AA

Katmandu, Nepal, Güncel
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