Nepal'de yüz binlerce kişi festival kapsamında Hindu tapınağına akın etti - Son Dakika

Nepal'in başkenti Katmandu'da yapılan festivalde yüz binlerce kişi, Hindu tapınağında ibadet etmek için bir araya geldi.

Nepal'de, Kovid-19 vakalarının düşmesi üzerine tapınaklar, okul ve marketler tamamen açıldı. Bu kapsamda ülkenin en sevilen festivallerinden Shivaratri düzenlendi.

Festival kapsamında ülkede oldukça popüler olan ve hacıların da uğrak yeri Hindu Pashupatinath tapınağı ziyaret edildi. Tapınağı, yaklaşık 1 milyon kişinin ziyaret etmesi bekleniyordu.

Yüzbinlerce kişinin katılım gösterdiği festival boyunca katılımcılar bütün gün oruç tutuyor, tapınağı ziyaret ediyor ve Bagmati Nehri'ne dalış yapıyor.

Festivalde, ayrıca, uyuşturucu olarak sınıflandırılan ve hapis cezası olan marihuana serbestçe içilebiliyor. 1960'larda marihuana ve diğer uyuşturucu ürünleriyle ünlü olduğu bilinen Nepal'de şu anda marihuana kullananlar bir aya kadar, ticaretini yapanlar ise 10 yıl hapis cezasına çarptırılıyor.