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Nepal'de yüzlerce kişi, ABD'nin 500 milyon dolarlık hibe teklifini protesto etti - Son Dakika

Nepal'de yüzlerce kişi, ABD'nin 500 milyon dolarlık hibe teklifini protesto etti

16.02.2022 15:35
Nepal'de yüzlerce kişi, ABD'nin 500 milyon dolarlık hibe teklifini protesto etti

Nepal'in başkenti Katmandu'da yüzlerce gösterici, ABD'nin ülkeye teklif ettiği 500 milyon dolar hibeyi protesto etti.

Nepal'in başkenti Katmandu'da yüzlerce gösterici, ABD'nin ülkeye teklif ettiği 500 milyon dolar hibeyi protesto etti.

Polis, Nepal Parlamentosu önünde bir araya gelen göstericilerin protestosuna tazyikli suyla müdahalede bulundu.

Parlamento binasına çıkan yolların kapalı olduğu bölgede, hibe karşıtlarına polisin müdahalesi sonucu göstericiler ve güvenlik güçlerinden yaralılar olduğu kaydedildi.

Olayda, trafiği kesmeye ve araçları ateşe vermeye çalışan çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

Hibe teklifi, muhalefet partilerinin itirazı sonucu ertelenmişti

Nepal Komünist Partisi, yasaları ve egemenliği ihlal edebileceği gerekçesiyle hibe teklifini tepkiyle karşılıyor.

Parlamentoda görüşülmesi beklenen hibe teklifi, muhalefet partilerinin itirazı sonucu ertelenmişti.

Hibe teklifinin enerji sevkiyatını kolaylaştıracak altyapı projelerine yönelik olduğu belirtiliyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nepal'de yüzlerce kişi, ABD'nin 500 milyon dolarlık hibe teklifini protesto etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nepal'de yüzlerce kişi, ABD'nin 500 milyon dolarlık hibe teklifini protesto etti - Son Dakika
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