Nepal'deki çocuklar için yola çıkan gezgin Sakarya'ya ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nepal'deki çocuklar için yola çıkan gezgin Sakarya'ya ulaştı - Son Dakika

Nepal'deki çocuklar için yola çıkan gezgin Sakarya'ya ulaştı

19 dakika önce

NEPAL'deki çocuklara yardım etmek için İngiltere'den yola çıkan maraton koşucusu ve gezgin yazar Rosie Swale Pope (73), Sakarya'nın Pamukova ilçesine ulaştı.

Nepal'deki çocuklar için yola çıkan gezgin Sakarya'ya ulaştı, System.String[]

NEPAL'deki çocuklara yardım etmek için İngiltere'den yola çıkan maraton koşucusu ve gezgin yazar Rosie Swale Pope (73), Sakarya'nın Pamukova ilçesine ulaştı.

İngiltere'de yaşayan maraton koşucusu ve gezgin yazar Rosie Swale Pope, Nepal'deki yoksulluğa dikkat çekmek ve yaşanan deprem sonrasında yoksulluk yüzünden ölen çocukların sesini duyurabilmek için 2018 yılının sonlarında yürüyerek Nepal'e gitmek üzere evinden hareket etti. 6 bin 900 kilometre yolculuk yapıp, 12 ülke geçtikten sonra 3 Aralık 2019'da İstanbul'a gelen ve günde yaklaşık 20 kilometre kadar yol alan Rosie Swale Pope, Sakarya'ya ulaştı. Öğle saatlerinde Pamukova ilçesine gelen Pope, burada İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince karşılandı. Kendisine kahve ikramı yapılan ve bir süre burada dinlendikten sonra tekrar yola çıkan Pope, ilçe sınırlarında bulunan bir dinlenme tesisinde geceyi geçirmeye karar verdi. Geceyi dinlenerek geçirecek olan Rosie Swale Pope'nin sabahın erken saatlerinde tekrar yola çıkacağı öğrenildi.


İngiltere, Pamukova, Sakarya, Nepal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 11:23 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dünyanın en kısa adamı 28 yaşında hayatını kaybetti
Eşine yardım için başladı, ilçede tek kadın bıçak ustası oldu Prens Harry ve eşi Meghan, unvanlarını anlaşmayla bırakacak İngiltere yasak ilişki rezaletini konuşuyor! Gardiyan, uyuşturucu baronuyla birlikte oldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 23:43:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Nepal'deki çocuklar için yola çıkan gezgin Sakarya'ya ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]