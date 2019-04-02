Son Dakika Haberleri: Nepal'deki Fırtınada Ölü Sayısı Artıyor

Nepal'deki Fırtınada Ölü Sayısı Artıyor

2 saat önce

Nepal'in güneyindeki Bara ve Parsa bölgelerindeki köyleri pazar günü etkisi altına alan yağmur fırtınasında hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e çıktı.

Nepal'deki Fırtınada Ölü Sayısı Artıyor, System.String[]
Nepal'in güneyindeki Bara ve Parsa bölgelerindeki köyleri pazar günü etkisi altına alan yağmur fırtınasında hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e çıktı.


ANI haber ajansının yerel hükümet yetkililerine dayandırdığı haberinde, Bara ve Parsa bölgelerindeki köylerde etkili olan şiddetli yağış ve fırtınada 35 kişinin öldüğünün doğrulandığı, afet nedeniyle yüzlerce kişinin de yaralı olduğu bildirildi.

Yerel hükümet, afette yaşamını yitirenlerin yakınlarına yardımda bulunulacağını ve yaralananların ücretsiz tedavi edileceğini duyurdu.

Kuvvetli fırtına nedeniyle bölgedeki çok sayıda evin ağır hasar gördüğü ya da yıkıldığı, araçların ters döndüğü, ağaçların ve elektrik direklerinin devrildiği belirtilirken, yöre halkının acil yardıma ihtiyaç duyduğu ifade edildi.

Polis, ölümlerin çoğuna fırtınada çöken duvarların, evlerden düşen tuğlaların, devrilen ağaçların ve elektrik direklerinin neden olduğu bilgisini paylaşmıştı.


Başbakan Khadga Prasad Sharma Oli, dün, kurtarma çalışmalarını denetlemek için afet bölgesine gitmişti.

Ulusal Acil Durum Operasyon Merkezi, dün, fırtına nedeniyle 612 kişinin yaralandığını, kurtarma ve yardım ekiplerinin afetin vurduğu köylere sevk edildiğini açıklamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 03:20 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Bahçeli'den Çok Konuşulacak Yeni Seçim Sistemi Önerisi: Sadece Büyükşehir Belediye Başkanı Seçelim İBB'den İmamoğlu'nun, "Dosyalar Kaçırılıyor" İddialarına Yanıt: Tamamen İftiradır Muharrem İnce'den Erdoğan'a Referandum Göndermesi: Atı Alan Üsküdar'ı Geçti 313 Bin TL Maaşla Dünyayı Gezip Yemek Yiyecek Eleman Aranıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 17:23:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nepal'deki Fırtınada Ölü Sayısı Artıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]