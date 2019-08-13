Son Dakika Haberleri: Nepal'deki Müslümanların bayram coşkusu
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Nepal'deki Müslümanların bayram coşkusu

1 saat önce

30 milyon nüfuslu Nepal'de yüzde 5 Müslüman bulunuyor.

Nepal'deki Müslümanların bayram coşkusu, System.String[]
30 milyon nüfuslu Nepal'de yüzde 5 Müslüman bulunuyor. Sel felaketlerinde en çok zarar gören Balkawa'da kurban dağıtımı yapan Sadaka Taşı Derneği bölge halkının yüzünü güldürdü. Sadaka Taşı Derneği, Nepal'in kırsal bölgelerinden biri olan Balkawa'da yaşayan Müslümanları sevindirdi. Balkawa son zamanlarda yaşanan sel felaketlerinden en fazla etkilenen şehir olmuştu. 75 büyükbaş hayvanın kesildiği ülkede 525 kişinin vekaletleri sorunsuz bir şekilde yerine getirildi. 30 ülkede "Kurbanın Sırrı Paylaşmak" sloganıyla ihtiyaç sahiplerine ulaşan dernek gönüllüleri, bayram boyunca kurban eti ve hediyeler dağıttı. Nepal'deki organizasyonu yöneten Sadaka Taşı Yönetim Kurulu Üyesi Hacı Dursun Tunç, "Ümmetin her zamandan daha fazla birlik olmaya ihtiyacı var. Türkiye'nin vefakar insanlarının kıymetli katkılarıyla bugün Nepal'de zor durumda olan yoksul halk için kurban kesimleri yaptık ve çok şükür dağıtımlarımız sorunsuz bir şekilde gerçekleşti. Paylaşmak, bayramlarda daha da önemli hale geliyor. Dernek olarak bundan sonra da dünya üzerindeki mazlum Müslüman halkları için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
SEYYAH-I FAKİR NEPAL'DE Derneğin davetlisi olarak Nepal'e gelen Seyyah-ı Fakir ekibi de bölgedeki izlenimlerini önümüzdeki haftalardan itibaren TGRT Belgesel ekranlarından izleyicisiyle buluşturacak.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 03:45 Kaynak: İHA
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