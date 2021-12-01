Okul binası
Eğitim gören HIV/AIDS ile enfekte çocuklar
Çocuklara günlük ilaçlarının verilmesi
Öğrenci ile röportaj
Çocukların oyun oynaması Nepal'in Katmandu kenti yakınlarındaki Kritipur'da, "Baby Life Home, Saphalta HIV Shiksya Sadan" okulunda Nepal'in kırsal bölgelerinde yaşayan, HIV/AIDS ile enfekte çocuklar eğitim görüyor. Okul, toplumsal ayrımcılıkla karşı karşıya kalan çocuklara daha iyi bir eğitim ve yaşam verilmesine yardımcı oluyor.
Kaynak: AA
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