Son Dakika Haberleri: Nepal'deki sel ve toprak kaymalarında ölü sayısı 88'e yükseldi
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Nepal'deki sel ve toprak kaymalarında ölü sayısı 88'e yükseldi

3 saat önce

Nepal'de bir haftadır etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında yaşamını yitirenlerin sayısı 88'e çıktı.

Nepal'deki sel ve toprak kaymalarında ölü sayısı 88'e yükseldi, System.String[]
Nepal'de bir haftadır etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında yaşamını yitirenlerin sayısı 88'e çıktı.
Yerel basındaki haberlere göre, İçişleri Bakanlığı, ülkede perşembe gününden bu yana devam eden muson yağmurlarının neden olduğu taşkın ve toprak kaymalarında 88 kişinin öldüğünü, 31 kişiden de haber alınamadığını açıkladı.
Nepal'in 31 bölgesini etkileyen şiddetli yağışlarda, en çok etkilenenlerin Lalitpur, Bhojpur ve Rautahat bölgeleri olduğu aktarıldı.
Emniyet güçleri ve ordunun, seller nedeniyle mahsur kalan 3 bin 300 kişiyi kurtardığı belirtildi.
Nepal'de sellerden etkilenen bölgelerde sağlık hizmetlerinin kısıtlı olması nedeniyle salgın hastalıkların baş göstermesinden endişe ediliyor.
Nepal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:09 Kaynak: AA
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