Nepal'deki uçak kazasında hayatını kaybedenler için cenaze töreni - Son Dakika
Üye Girişi

Nepal'deki uçak kazasında hayatını kaybedenler için cenaze töreni

02.06.2022 14:54

- Nepal'deki uçak kazasında hayatını kaybedenler için cenaze töreni Nepal'in kuzeyindeki Mustang bölgesinde meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden 22 kişiden 7'si için başkent Katmandu'da cenaze töreni düzenlendi.

- Nepal'deki uçak kazasında hayatını kaybedenler için cenaze töreni

KATMANDU - Nepal'in kuzeyindeki Mustang bölgesinde meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden 22 kişiden 7'si için başkent Katmandu'da cenaze töreni düzenlendi.

Nepal, geçtiğimiz pazar günü Tara Air'e ait uçağın Mustang bölgesinde düşmesi sonucu hayatını kaybeden 22 kişinin yasını tutuyor. Kazada yaşamını yitirenlerin başkent Katmandu'daki Tribhuwan Üniversitesi Eğitim Hastanesi'nde yapılan otopsi işlemleri tamamlandı. Hayatını kaybeden 22 kişiden 7'sinin cenazesi ailelerine teslim edildi ve tören düzenlendi.

Nepal'de 29 Mayıs'ta turizm kenti Pokhara'dan kalkarak ülkenin batısındaki Jomsom kasabasına giden uçağın havalandıktan kısa bir süre sonra kule ile irtibatı kesilmiş ve ardından düştüğü belirlenmişti. Arama kurtarma çalışmaları sonrasında uçağın enkazını bulan ekipler, iki günün sonunda 22 kişinin cansız bedenine ulaşmıştı. Uçakta 13 Nepalli, 4 Hint, 2 Alman yolcu ile 3 mürettebat bulunuyordu.

Nepal'deki uçak kazasında hayatını kaybedenler için cenaze töreni
Nepal'deki uçak kazasında hayatını kaybedenler için cenaze töreni
Nepal'deki uçak kazasında hayatını kaybedenler için cenaze töreni
Nepal'deki uçak kazasında hayatını kaybedenler için cenaze töreni
Nepal'deki uçak kazasında hayatını kaybedenler için cenaze töreni
Nepal'deki uçak kazasında hayatını kaybedenler için cenaze töreni
Nepal'deki uçak kazasında hayatını kaybedenler için cenaze töreni
Nepal'deki uçak kazasında hayatını kaybedenler için cenaze töreni
Nepal'deki uçak kazasında hayatını kaybedenler için cenaze töreni

YORUMLAR
500
Büyükçekmece'deki kazada hayatını kaybeden Mehmet Alp Güney için cenaze töreni düzenlendi Büyükçekmece'deki kazada hayatını kaybeden Mehmet Alp Güney için cenaze töreni düzenlendi Silahlı okul saldırısında hayatını kaybedenler için cenaze töreni düzenlendi Silahlı okul saldırısında hayatını kaybedenler için cenaze töreni düzenlendi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nepal'deki uçak kazasında hayatını kaybedenler için cenaze töreni - Son Dakika


Son Dakika
15:55 Katilin cinayeti işledikten sonra "başkalarıyla birlikteyken kayboldu" havası verebilmek için kurbanın telefonundan mesaj attığı ortaya çıktı
15:42 Litvanya halkı, topladığı bağışlarla SİHA alıp Ukrayna'ya gönderecekti! Baykar'dan Litvanya'ya ücretsiz SİHA desteği geldi
15:41 Sarı Kanarya beklenen paylaşımı yaptı! İşte beğeni toplayan Jorge Jesus videosu
15:19 Tecrübeli futbolcu Cenk Tosun Süper Lig'e geri döndü! İşte formasını giyeceği yeni takımı
15:17 Erdoğan'ın askeri harekat çıkışı dünya gündeminde bomba etkisi yarattı! Suriye Milli Ordusu'ndan destek videosu: Hazırız
15:13 Pakistan'da trenle yolculuk yapan 2 çocuk annesi kadına sırayla tecavüz ettiler!
15:11 Erdoğan açıkladı: Yeni eğitim öğretim yılında, ders kitaplarının yanı sıra yardımcı kaynaklar da öğrencilere ücretsiz olarak sağlanacak
15:09 Oyuncu Bahar Şahin ile meslektaşı Oktay Çubuk yeni aşka yelken açtı!
15:07 Taraftar Ali Koç'u yere göğe sığdıramadı! Fenerbahçe'nin Jorge Jesus'a vereceği maaş gündem oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 15:59:40. #1.12#
SON DAKİKA: Nepal'deki uçak kazasında hayatını kaybedenler için cenaze töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement