Nepal'den Çin'in iki ülke arasındaki sınırı ihlal ettiği iddiası - Son Dakika

Nepalli yetkililerin hazırladığı raporda, komşu ülke Çin'in iki ülke arasındaki sınırı ihlal ettiği ileri sürüldü.

Katmandu yönetimi tarafından hazırlanan rapor, BBC'ye sızdırıldı.

Nepal, Çin'in Eylül 2021'de ülkenin batısındaki Humla bölgesinde sınırı ihlal ettiğine dair iddiaların ardından hükümet ve emniyet yetkililerinden oluşan özel bir komite görevlendirdi.

Komitenin hazırladığı raporda, sınırın Nepal tarafında yer alan Lalungjong bölgesinin, bazı dinler için kutsal sayılan ve insanların hac vazifelerini yerine getirmek için geldiği Himalayalar'ın bir parçası olan Kailash Dağı yakınlarında olduğu bilgisi paylaşıldı.

Raporda, Çinli güvenlik güçlerinin Lalungjong'da yürüttüğü gözetleme faaliyetlerinin buradaki dini faaliyetleri kısıtladığı ifade edildi.

Henüz yayımlanmayan raporda, Çin'in iki ülke arasındaki sınırı ihlal ettiği öne sürülürken ayrıca, Çin'in Nepalli çiftçilerin hayvanlarını otlatmasını da kısıtladığı kaydedildi.

Kanal ve yol inşa etme teşebbüsü

Raporda, yine aynı bölgede iki ülkenin sınırını belirleyen taşın etrafını çitle çevirdiği ve sınırın Nepal tarafında bir kanal ve yol inşa etme teşebbüsünde bulunduğu ifadesine yer verildi.

Bölgedeki yerel Nepallilerin, Çin pazarına erişimlerinin sürmesine bağlı oldukları için sınır konuları hakkında konuşmayı çoğu zaman istemediğine dikkat çekilen raporda, Nepal güvenlik güçlerine güvenliğin garanti altına alınabilmesi için bölgede konuşlanması tavsiye edildi.

Raporda, Nepal ve Çin'in bu tarz sınır konularını çözmek için faal olmayan bir mekanizma düzeneğini yeniden aktifleştirmesi gerektiği kaydedildi.

Bu arada, BBC'nin raporla ilgili sorularına Nepal hükümetinden de Çin'in Katmandu Büyükelçiliğinden de henüz yanıt gelmedi.

Nepalli bir grup siyasetçi, Kasım 2020'de Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) askerlerinin, ülkenin kuzeybatısındaki Humla bölgesinde Limi Vadisi ile Hilsa kasabası arasındaki sınır taşlarının yerini değiştirdiğini, işgal ettikleri alanlarda üsler inşa ettiğini ileri sürmüştü.

Siyasetçiler, söz konusu yöntemlerle bugüne dek 150 hektardan fazla arazinin Çin tarafından işgal edildiğini savunmuştu.