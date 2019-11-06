Son Dakika Haberleri: Nepal'den Hindistan İçişleri Bakanlığının yayımladığı haritaya tepki
Son Dakika Güncel Nepal'den Hindistan İçişleri Bakanlığının yayımladığı haritaya tepki

Nepal'den Hindistan İçişleri Bakanlığının yayımladığı haritaya tepki

7 saat önce

Nepal, Hindistan İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan haritada ihtilaflı Kalapani bölgesinin Hindistan sınırlarına dahil edilmesine tepki gösterdi.

Nepal'den Hindistan İçişleri Bakanlığının yayımladığı haritaya tepki, System.String[]

Nepal, Hindistan İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan haritada ihtilaflı Kalapani bölgesinin Hindistan sınırlarına dahil edilmesine tepki gösterdi.

Kyodo'nun haberine göre, Nepal Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Kalapani'nin Birleşik Krallık adına hareket eden Doğu Hindistan Şirketi ile 1816'da yapılan Sugauli Anlaşması uyarınca Nepal'a ait olduğu belirtildi.

Sınır sorunlarının çözümünde tek taraflı kararların kabul edilmeyeceğine dikkat çekilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Nepal hükümeti, iki taraf arasında diyalog yoluyla çözülmesi gereken sınır konularında tek taraflı bir kararı kabul etmiyor. Nepal, Kalapani'nin Nepal'in parçası olduğu konusunda net. Nepal'in uluslararası sınırlarını korumaya kararlıyız ve iki dost, komşu ülke arasındaki sınır sorunlarının tarihsel belgeler ve kanıtlar temelinde diplomatik olarak çözülmesi gerektiğine inanıyoruz."

İçişleri Bakanlığı, Hindistan, Kyodo, Nepal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:54 Kaynak: AA
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