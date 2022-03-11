Nepal Dışişleri Bakanı Narayan Khadka, KONYSİAD'ın konuğu oldu Açıklaması - Son Dakika
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Nepal Dışişleri Bakanı Narayan Khadka, KONYSİAD'ın konuğu oldu Açıklaması

11.03.2022 14:46
Nepal Dışişleri Bakanı Narayan Khadka, KONYSİAD'ın konuğu oldu Açıklaması

Nepal Dışişleri Bakanı Narayan Khadka, Türkiye ile yıllık 400 milyon dolar civarında olan ticaret hacimlerini artırmak için Türkiye'de konsolosluklar açacaklarını bildirdi.

Nepal Dışişleri Bakanı Narayan Khadka, Türkiye ile yıllık 400 milyon dolar civarında olan ticaret hacimlerini artırmak için Türkiye'de konsolosluklar açacaklarını bildirdi.

Antalya Diplomasi Forumu kapsamında kente gelen Khadka, ortak sekreter Nirman Raj Kafle ve müsteşar Shivani Basnet, Konyaaltı Sanayici ve İş İnsanları Derneğini (KONYSİAD) üyeleriyle bir araya geldi.

Turizm, inşaat, tarım, eğitim ve sağlık konularında görüş alışverişinde bulunan Khadka, Türkiye ile Nepal'in ilişkilerinin önemine işaret etti.

Antalya Diplomasi Forumu'na katıldığını anlatan Khadka, şunları kaydetti:

"Türkiye ile yıllık 400 milyon dolar civarında olan ticaret hacmimizi arttırmayı hedefliyoruz. Bunun için Türkiye'de ve Antalya'da konsolosluklar açmayı planlıyoruz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katkılarıyla konsoloslukları açacağız. Konsoloslukların iş hacmini arttırma ve iki ülke arasındaki bağları kuvvetlendirmek noktasında önemli olduğunu düşünüyorum."

Nepal'e dönünce iş insanları ile KONYSİAD sektör temsilcilerini bir araya getirmek için program yapacağını vurgulayan Khadka, Antalya'nın dağlarının denizle birleşmesini ve renk geçişlerini görünce çok etkilendiğini ifade etti.

KONYSİAD Başkanı İlhami Kaplan da iş gücü ve sektör tecrübelerini, Nepal'in turizm, inşaat, tarım, sağlık ve eğitim yatırımlarında paydaş olmaktan mutluluk duyacakları bildirdi.

Toplantının ardından Dışişleri Bakanı Khadka ve heyeti, Antalya Serbest Bölgesi'ni ziyaret ederek tarım ve yatçılık tesislerini gezdi.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, dolar, Nepal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nepal Dışişleri Bakanı Narayan Khadka, KONYSİAD'ın konuğu oldu Açıklaması - Son Dakika


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