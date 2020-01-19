Nepal'e yürüyen gezgin yazar Bilecik'te - Son Dakika

İngiliz yazar, gezgin ve maraton koşucusu Rosie Swale Pope, çocuklara yardım için İngiltere'den Nepal'e doğru çıktığı yolculuğuna, rotası üzerindeki Bilecik'ten geçerek Sakarya iline doğru devam etti.



2018 yılında Nepal'e gitmek üzere İngiltere'den yola çıkan Rosie Swale Pope, Osmaneli ilçesi sınırları içerisinde jandarmanın yolda eşlik etmesiyle dinlenme tesislerinde mola verdikten sonra Sakarya'ya doğru mini karavanıyla birlikte yola çıktı. Türkiye'ye gelmek için 12 ülke geçtiğini belirten Rosie Swale Pope (73), zaman zaman yeşillik alanlarda ve benzin istasyonlarında dinlendiğini anlatarak, "Bu yolculuğu yapmaktan çok gururluyum. Bunu yapacağıma inanıyorum. Sadece inanmak yeterli bunun için. İki yıl önce eşimi kaybettim. Benim eşim Nepal'e gitmeyi çok istedi, fakat gidemedi. Nepal'de depremden dolayı insanlar öldü. Nepal'de yaşayan insanlara ve oradaki çocuklara yardım için oraya gidiyorum. Eşim gidemediği için ben oraya gitmek istiyorum. Yolum inanılmaz güzel. Fantastik ve güzel insanlarla karşılaşıyorum. Elektronik cihazlarımı şarj etmek ve kişisel temizliğim için bazen otelde kalıyorum ve yoluma devam ediyorum. Şimdi buradan Sakarya'ya gidiyorum. Oradan da Ankara'ya, sonra Gürcistan, Azerbaycan ve Pakistan üzerinden Nepal'e gideceğim. Bu yıl içerisinde Nepal'e varmayı planlıyorum. Bana yolda asker polis eşlik ettiği zaman yol almak çok daha kolay oluyor. Günde 25 kilometre kadar yürüyorum. Bugün bana eşlik eden jandarma ekiplerine de çok teşekkür ediyorum. Türk insanı gibi çayına da hayran kaldım" dedi.



Konuşmanın ardından üçteker üzerine kurulu mini karavanın kemerini takan Pope, daha Sakarya'ya doğru yola çıktı. - BİLECİK