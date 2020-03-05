Nepal'e yürüyen Rosie, Akçakoca'da - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nepal'e yürüyen Rosie, Akçakoca'da - Son Dakika

Nepal'e yürüyen Rosie, Akçakoca'da

11 dakika önce

İNGİLTERE'den, 2018'de Nepal'e doğru yola çıkan yazar, gezgin ve maraton koşucusu Rosie Swale Pope (73), Düzce'nin Akçakoca ilçesine ulaştı.

Nepal'e yürüyen Rosie, Akçakoca'da, System.String[]

İNGİLTERE'den, 2018'de Nepal'e doğru yola çıkan yazar, gezgin ve maraton koşucusu Rosie Swale Pope (73), Düzce'nin Akçakoca ilçesine ulaştı. Pope, 4 bin kilometre yürüdüğünü, 2021 yılında Nepal'e ulaşmayı hedeflediğini söyledi.Çocuklara yardımcı olmak için 2018 yılının Temmuz ayında İngiltere'den Nepal'e doğru yola çıkan Rosie Swale Pope, Düzce'nin Akçakoca ilçesine geldi. Sakarya'nın Karasu ilçesinden Akçakoca'ya ulaşan Pope, Gürcistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Pakistan, Hindistan üzerinden Nepal'e gideceğini söyledi. 3 tekerlekli olan, kendisinin çektiği ufak karavanıyla yoluna devam eden Pope, yürüyüşüne zaman zaman mola vererek, İngiltere'ye ailesinin yanına gittiğini söyledi. Pope, "İngiltere'den Türkiye'ye yürüyerek 3 tekerlekli mini karavanımı çekerek yürüyorum. Bazen karavanımda uyuyorum, bazen otelde kalıyorum. Arada İngiltere'ye ailemi görmeye gidiyorum. Kaldığım yerden yürüyüşüme devam ediyorum. İlk kez Türkiye'ye geldim, her yer çok güzel. Şu ana kadar yürüyüşüm 4 bin kilometreyi bulmuştur. 2021 yılında Nepal'e ulaşmayı hedefliyorum" dedi.


İngiltere, Akçakoca, Düzce, Nepal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:27 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Crystal Palace, Cenk'in sözleşmesini feshetti
Manchester City, İngiltere Federasyon Kupası'nda çeyrek finale yükseldi Koronavirüsün derinden etkilediği havacılık sektöründe ilk iflas İngiliz Flybe'den geldi 1960'lı yıllarda 4 sterline alınan Vincent van Gogh tablosu 15 milyon euroya satışa çıktı

Son Dakika Haberleri
15:27 Serenay Sarıkaya'dan Cem Yılmaz çıkışı: Bizi nasıl yakalayamadınız anlamadım
14:59 İzmir Devlet Tiyatrosu mart ayında 104 kez perde açacak
14:59 İki ayın galibi Eltilerin Savaşı
14:36 Murat Boz, Deren Talu ile aşk yaşadığını yalanladı
14:34 Alena Baeva "Ulusal Basque Orkestrası"yla CRR'de sahne alacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 15:39:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Nepal'e yürüyen Rosie, Akçakoca'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]