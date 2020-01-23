Nepal'e yürüyen Rosie: Türkiye'yi çok seviyorum - Son Dakika
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Nepal'e yürüyen Rosie: Türkiye'yi çok seviyorum

6 saat önce

İNGİLTERE'den, 2018'de Nepal'e doğru yola çıkan yazar, gezgin ve maraton koşucusu Rosie Swale Pope (73), geçen hafta Sakarya'ya ulaştı.

Nepal'e yürüyen Rosie: Türkiye'yi çok seviyorum, System.String[]

İNGİLTERE'den, 2018'de Nepal'e doğru yola çıkan yazar, gezgin ve maraton koşucusu Rosie Swale Pope (73), geçen hafta Sakarya'ya ulaştı. Geceyi Arifiye ilçesindeki bir otelde geçirmek üzere yürüyüşüne ara veren Rosie Swale Pope, " Türkiye'yi ve Türk insanlarını çok seviyorum, burada olduğunuz için çok şanslısınız" dedi.

Çocuklara yardımcı olmak için  2018 yılının Temmuz ayında ç İngiltere'den Nepal'e doğru yola çıkan yazar, gezgin ve maraton koşucusu Rosie Swale Pope, geçen hafta Sakarya'ya ulaştı. Önce Pamukova'ya kadar giden Rosie Swale Pope, 2 gün önce güzergahından saptığını fark ederek yeniden Sakarya merkezine doğru yola çıktı. Maraton koşucusu Rosie Swale Pope, geceyi Arifiye ilçesindeki bir otelde geçirmek üzere yürüyüşüne ara verdi. Pope'ye yolculuğu boyunca jandarma ve polis ekipleri eşlik ederken, vatandaşlar da kendisine büyük sevgi gösterdi.

Ufak karavanla yoluna devam eden Pope, hedefinin 2021 yılında Nepal'e ulaşmak olduğunu söyledi. Pope, "73 yaşındayım ama kendimi genç hissediyorum. Türkiye'yi çok seviyorum, burada mükemmel kişiler gördüm, tanıdım. Bugün yürüyüşümde polis ve jandarma bana eşlik etti, her zaman yardımcı olmaya çalışıyorlar. Hepsine çok teşekkür ediyorum" dedi.

10 günlüğüne İngiltere'ye gideceğini ifade eden Pope, "Yürüyüşümde sırtımda taşıdığım güzel aracımı burada bırakarak 10 günlüğüne İngiltere'ye gidip ailemi göreceğim ve daha sonra tekrar buraya gelerek yürüyüşüme devam edeceğim. Gürcistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Pakistan, Hindistan üzerinden Nepal'e gideceğim. Dönüşte yeniden Türkiye'den geçeceğim için mutluyum. Türkiye çok güzel, burada olduğunuz için çok şanslısınız" diye konuştu.


İngiltere, Sakarya, Türkiye, Nepal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 04:40 Kaynak: DHA
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