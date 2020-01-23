Nepal'e yürüyen Rosie: Türkiye'yi çok seviyorum - Son Dakika

İNGİLTERE'den, 2018'de Nepal'e doğru yola çıkan yazar, gezgin ve maraton koşucusu Rosie Swale Pope (73), geçen hafta Sakarya'ya ulaştı. Geceyi Arifiye ilçesindeki bir otelde geçirmek üzere yürüyüşüne ara veren Rosie Swale Pope, " Türkiye'yi ve Türk insanlarını çok seviyorum, burada olduğunuz için çok şanslısınız" dedi.

Çocuklara yardımcı olmak için 2018 yılının Temmuz ayında ç İngiltere'den Nepal'e doğru yola çıkan yazar, gezgin ve maraton koşucusu Rosie Swale Pope, geçen hafta Sakarya'ya ulaştı. Önce Pamukova'ya kadar giden Rosie Swale Pope, 2 gün önce güzergahından saptığını fark ederek yeniden Sakarya merkezine doğru yola çıktı. Maraton koşucusu Rosie Swale Pope, geceyi Arifiye ilçesindeki bir otelde geçirmek üzere yürüyüşüne ara verdi. Pope'ye yolculuğu boyunca jandarma ve polis ekipleri eşlik ederken, vatandaşlar da kendisine büyük sevgi gösterdi.

Ufak karavanla yoluna devam eden Pope, hedefinin 2021 yılında Nepal'e ulaşmak olduğunu söyledi. Pope, "73 yaşındayım ama kendimi genç hissediyorum. Türkiye'yi çok seviyorum, burada mükemmel kişiler gördüm, tanıdım. Bugün yürüyüşümde polis ve jandarma bana eşlik etti, her zaman yardımcı olmaya çalışıyorlar. Hepsine çok teşekkür ediyorum" dedi.