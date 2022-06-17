Nepal, Everest Dağı'ndaki ana kamp alanını daha güvenli ve alçak bir yere taşıyacak - Son Dakika
Üye Girişi

Nepal, Everest Dağı'ndaki ana kamp alanını daha güvenli ve alçak bir yere taşıyacak

17.06.2022 09:55
Nepal, Everest Dağı'ndaki ana kamp alanını daha güvenli ve alçak bir yere taşıyacak

Güney Asya ülkesi Nepal, Çin sınırında yer alan Everest Dağı'ndaki ana kamp alanını taşımaya hazırlanıyor.

Güney Asya ülkesi Nepal, Çin sınırında yer alan Everest Dağı'ndaki ana kamp alanını taşımaya hazırlanıyor.

BBC'nin haberine göre, Khumbu Buzulu üzerinde yer alan ana kamp alanının, küresel ısınma ve insan faaliyetlerinin bölgeyi güvensiz hale getirdiği gerekçesiyle taşınması planlanıyor.

Yetkililer, ilkbahar döneminde kamp alanını yaklaşık 1500 kişinin ziyaret ettiğini belirterek, yeni ana kamp yerinin yıl boyunca buzla kaplı olmaması ve daha düşük rakımlı bir yer olması gerektiğini belirtti.

Halihazırda Khumbu Buzulu üzerinde yer alan kamp alanında, erimeyle suların buzula zarar verdiğini kaydeden araştırmacılar, dağcıların kamp alanında uyuması nedeniyle buzuldaki çatlakların sayısının arttığını söyledi.

Nepal Turizm yetkilisi Taranath Adhikari, konuya ilişkin, "Şimdi taşınmaya hazırlanıyoruz ve yakında tüm paydaşlarla istişarelere başlayacağız." ifadesini kullandı.

Adhikari, Khumbu Buzulu üzerinde yer alan kamp alanının 5 bin 364 metre yükseklikte olduğunu belirterek, yeni kamp alanının 200-400 metre daha alçak rakımda olacağını kaydetti.

Bilim insanları, 2018'de yaptığı çalışmada, Himalayalar'da çok sayıda buzulun erimesi gibi, Khumbu Buzulu'nun da küresel ısınma nedeniyle eridiğini gözlemlemişti.

Araştırmada, buzulun yılda 9,5 milyon metreküp su kaybettiği belirtilmiş, buzulun ana kampa yakın kısmında incelme yaşandığı tespit edilmişti.

YORUMLAR
500
GUANGZHOU - Çin'de şiddetli fırtınanın neden olduğu hasar havadan görüntülendi GUANGZHOU - Çin'de şiddetli fırtınanın neden olduğu hasar havadan görüntülendi Toyota, Çin kaynaklı tedarik aksaklıkları nedeniyle üretimini durduracak Toyota, Çin kaynaklı tedarik aksaklıkları nedeniyle üretimini durduracak
Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Everest Dağı, Güney Asya, Nepal, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nepal, Everest Dağı'ndaki ana kamp alanını daha güvenli ve alçak bir yere taşıyacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:05 Yemekteyiz yarışmasında gerginlik! Zuhal Topal, bir yarışmacıyı diskalifiye etti
09:55 Galatasaray bir dönem bonservisine 30 milyon euro verilen Keita Balde ile anlaşmaya yakın
09:42 Asker kaçaklarına bedelli askerlik affı geliyor! Düzenleme bugün TBMM'ye sunulacak
09:25 Tekirdağ'da üç üniversiteli gencin içinde bulunduğu otomobil dereye uçtu! Araçtaki 3 kişi yüzerek karaya çıktı
09:06 NBA final serisinde Boston Celtics'i deviren Golden State Warriors şampiyon oldu! Son 8 yılda 4.kez şampiyon olarak tarihe geçtiler
09:03 Şoke eden görüntüler! 10 yıl boyunca doğum kontrol hapı kullanan kadın hapları bırakınca kel kaldı
09:01 Türkiye düzensiz göçü devreye soktuğu 4 maddelik stratejisiyle bitirecek! İşte o maddeler...
08:49 Recep İvedik 7'nin setinden ilk kareler geldi! Sonbahar aylarında vizyona girecek
08:43 ABD'den Türkiye-Yunanistan gerilimine dair açıklama: Müttefiklerimizin gerilimi daha da artıracak açıklamalardan kaçınmalarını arzuluyoruz
00:53 Arınç'la tokalaşmadı iddiasına Kılıçdaroğlu'ndan görüntülü kanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 10:14:03. #1.12#
SON DAKİKA: Nepal, Everest Dağı'ndaki ana kamp alanını daha güvenli ve alçak bir yere taşıyacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement