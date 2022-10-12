Nepal'in batısındaki sel ve heyelanlarda 33 kişi öldü - Son Dakika
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Nepal'in batısındaki sel ve heyelanlarda 33 kişi öldü

12.10.2022 11:34
Nepal'in batısındaki sel ve heyelanlarda 33 kişi öldü

Nepal'in batısında geçen hafta etkili olan sel ve heyelanlarda 33 kişi hayatını kaybetti.

Nepal'in batısında geçen hafta etkili olan sel ve heyelanlarda 33 kişi hayatını kaybetti.

BBC'nin haberine göre, Karnali eyaletindeki muson yağmurlarının ardından bölgede sel ve heyelanlar yaşandı.

Eyaletin bazı bölgelerinde Karnali Nehri taşarken sular altında kalan köprüler kullanılamaz hale geldi.

Eyaletteki sel ve heyelanlarda 33 kişinin öldüğü, 22 kişinin ise kayıp olduğu açıklandı.

Afet nedeniyle bölgede yüzlerce ev hasar gördü, binlerce kişi tahliye edildi.

Arama kurtarma faaliyetlerine kolluk kuvvetleri de destek olurken ekiplerin şiddetli yağış nedeniyle bölgeye ulaşmakta zorlandığı kaydediliyor.

Birleşmiş Milletler, afet bölgesinde gıda ve ilaç yardımı yapılmaya başlandığı bilgisini paylaştı.

Nepal'de bu yıl, yağmur kaynaklı afetlerde en az 110 kişi hayatını kaybetti.

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Nepal'de sel ve toprak kayması: 33 ölü Nepal'de sel ve toprak kayması: 33 ölü
Kaynak: AA

Nepal, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nepal'in batısındaki sel ve heyelanlarda 33 kişi öldü - Son Dakika

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