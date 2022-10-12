Eyaletteki sel ve heyelanlarda 33 kişinin öldüğü, 22 kişinin ise kayıp olduğu açıklandı.

Kaynak: AA

Nepal, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Nepal'in batısındaki sel ve heyelanlarda 33 kişi öldü - Son Dakika

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